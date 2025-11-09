パラリンピック競泳の金メダリスト木村敬一選手が安中市内で講演し、金メダル獲得までの道のりや共生社会の実現に向けた思いを語りました。 講演会は、安中市がおととしから開いている環境フェアの一環で開かれたものです。 講師を務めたのは、東京とパリのパラリンピック競泳で２大会連続の金メダリストになった木村敬一選手です。 ２歳の時に視力を失い、小学４年生から水泳を始めた木村選手は、金メダルを獲得するまでのこれ