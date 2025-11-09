【イメージ】学校の教室 来年春に卒業見込みの中学生の進路希望調査の結果が発表され、公立高校の倍率は１．０２倍で、調査をはじめた２００６年以降で最も低くなりました。 県教育委員会によりますと、来年３月に中学校などを卒業する見込みの１万６２３１人のうち、県内の公立高校への進学を希望しているのは１万１２３１人です。 全日制とフレックススクール６３校全体の定員に対する倍率は、１．０２倍と