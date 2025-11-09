花園出場をかけた全国高校ラグビー大会の県予選は９日、決勝戦が行われ、明和県央と桐生第一が激突しました。 決勝戦は、花園予選３連覇中の紺と白のジャージー、明和県央と４年ぶりの花園出場を狙う緑の桐生第一５年連続の同一カードとなりました。 立ち上がりの前半１分、自陣で守る県央は、１０番・豊崎が鋭い出足で桐一のパスをインターセプト、自陣から長い距離を走り切り、先制トライに結び