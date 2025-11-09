味と魅力を競い合い高崎パスタの頂点を決める恒例のイベント、キングオブパスタが９日に開かれ、多くの来場者でにぎわいました。 「パスタのまち高崎」の人気ナンバーワンの店を来場者の投票で決めるキングオブパスタ。１７回目のことしは、去年のキングで２連覇中のバンビーナ中居店をはじめ、初参加となる３店舗を含む総勢１８の店舗が参加し、真剣勝負を繰り広げました。 パスタには、県産の食材を１つ以上使うの