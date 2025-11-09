FC東京は11月９日、J１第36節でFC町田ゼルビアと国立競技場で対戦。１−０で完封勝利を収めた。序盤から相手ゴールに迫ったFC東京だが、シュートまで持ち込めず、前半は０−０で終える。後半も攻めあぐねていたが、87分に均衡を破る。佐藤恵允の鋭いクロスに、途中出場の安斎颯馬がワンタッチで合わせてネットを揺らした。23歳FWの一撃が決勝点となった。 これでFC東京はリーグ戦で２連勝を飾り、４戦負けなし。試合後