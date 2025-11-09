今年6月27日未明、新潟市中央区の駐車場で、面識のない19歳の女性に対し、首を絞める暴行を加えた上、下半身を触るわいせつな行為をした疑いで、31歳の男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、北海道旭川市に住む会社員の男（31）です。男は今年6月27日午前3時半過ぎ、新潟市中央区東堀通りで、一人で歩いていた面識のない女性(19)を無理やり駐車場内に連れ込み、首を絞める暴行を加えたあと、服の上から下半