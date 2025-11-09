9日朝、新発田市で男性がクマに襲われ軽いケガをしました。9日午前7時半前、新発田市向中条の住宅の敷地でこの家に住む60代の男性が茂みから出てきた体長およそ1メートルのクマに襲われました。クマは男性が転倒した際、おおい被さりそのまま逃げたということです。男性は左脇腹をツメでひっかかれ軽いケガをしました。【ケガをした男性】「人ごとだと思っていたらやられたすぐ後は冗談だろと思っていたがだんだん考えてみた