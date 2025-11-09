9日午後5時3分頃、三陸沖を震源とするマグニチュード6.7の地震があり県内では中越と下越で震度2を観測しました。県内で震度２を観測したのは新潟市(中央区・北区・南区)・三条市・村上市・見附市・南魚沼市・新発田市・阿賀野市・阿賀町、震度1を広い範囲で観測しました。