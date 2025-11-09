任期満了に伴う県知事選挙、午後５時現在の推定投票率は前回を４ポイント近く下回っています。 県選挙管理委員会によりますと、午後５時現在の推定投票率は１２．９７％で前回を３．９ポイント下まわっています。 また、期日前投票者数は２８万４８２８人と衆院選と投票時期が重なった前回に比べ約１万人少なくなっています。 ９日は呉市長選挙と安佐北区の県議補欠選挙も行われ即日開票されます。いずれも投票は一部地域を除き