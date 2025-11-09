11月9日午後5時54分ごろ、青森県、岩手県、宮城県、山形県で最大震度3を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.3と推定されます。現在、津波注意報が発表されています。 【画像を見る】静岡県内では富士市と松崎町で震度1 三陸沖震源M6.3の地震 最大震度3を観測したのは、青森県八戸市、東北町、五戸町、階上町、岩手県宮古市、普