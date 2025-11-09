元兵庫県議の名誉を毀損した疑いで、警察はNHKから国民を守る党の党首・立花孝志容疑者を逮捕しました。記者「立花容疑者は、大阪府堺市内のこちらのコインパーキングで逮捕されたということです」名誉毀損の疑いで逮捕されたのは「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（58）です。警察によりますと、立花容疑者は去年12月、自身が立候補した選挙の街頭演説で、元兵庫県議の竹内英明さんに対し、「警察の取り調べを受けてい