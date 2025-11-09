女優の大地真央（69）が9日、自身のインスタグラムを更新。宝塚歌劇団月組時代にトップコンビを組んだ女優の黒木瞳（65）から猫を譲り受けたと報告した。大地はサイベリアンのオスで、「タタン」と名付けられた愛猫の写真を投稿し「家族が増えました」と報告。猫目線で「こんばんははじめまして! ボクtatinといいますうまれて2かげつと11にちですくろきひとみというひとのおうちでうまれましたきょうからここのおうち