午後5時3分ごろ、三陸沖を震源とするマグニチュード6.7の地震があり、岩手県の沿岸に津波注意報が出た。大船渡では20センチ、宮古で10センチの津波を観測した。最大震度は「4」で、これまで津波の被害が出たものでは、震度が「5強」や「6」といったものが多かったが、なぜ今回は「4」でも津波注意報が発令され、実際に津波が観測されたのか。元気象庁長官・山本孝二氏は「マグニチュード6.7は大きな地震。非常に大きなエネルギー