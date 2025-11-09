花園を目指す高校ラグビー熊本県予選。9日準決勝が行われ、決勝のカードが決まりました。 準決勝の第1試合は熊本西と熊本工業の対戦。7対7の同点で前半を終え、後半開始1分、熊本西がモールで押し込みます。モールからボールを出して、日田がトライ。熊本西が勝ち越します。 その3分後、熊本西が再びモールで押し込み、最後は1年生の森田。熊本西が後半に5トライをあげ、5年ぶりの決勝進出