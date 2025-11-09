11月8日夕方、長岡市内の国道を無免許の状態で車を運転し、渋滞で止まっていた車に追突した疑いで、27歳の女が現行犯逮捕されました。道路交通法違反（無免許運転）の疑いで現行犯逮捕されたのは、上越市新光町に住む自称・会社員の女（27）です。女は11月8日午後4時半過ぎ、長岡市中沢町の国道を無免許の状態で軽ワゴン車を運転し、長岡市から見附市方面へ走行していたところ、渋滞で止まっていた普通乗用車1台に追突する事故を起