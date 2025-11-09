今もファンから根強い人気のあるオースミハルカ（牝２５歳・父フサイチコンコルド、母ホッコーオウカ）。Ｇ１を勝つことはできなかったが、逃げの戦法で強豪馬に堂々と立ち向かった姿はファンの心に強く残っている。当時の絶対女王だった“怪物牝馬”を次々と封じ、世間を驚かせた。０３年チューリップ賞は、のちに牝馬３冠を成し遂げるスティルインラブを抑えて勝利。７番人気で挑んだ０３年クイーンＳは、逃げの戦法をとって