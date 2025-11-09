三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳの今市隆二（３９）が９日、来年から活動再開することを所属事務所の公式サイトなどで発表した。同サイトでは「関係者の皆様、応援してくださっている皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。その上で「本件につきましては、先般、検察庁から刑事事件としての処分はなく、不起訴処分となったとの正式な通知をいただきましたことをご報告