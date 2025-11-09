「デイリースポーツ杯」を開催中のボートレース若松で９日、１３７期の福岡支部・新人選手紹介が行われた。すでに今月１〜５日に行われた芦屋一般戦でデビューを果たした甲斐貴大（２３）は「高校生の頃からの夢がかなった。無事故完走という目標は果たせたけど、課題も多く見つかったので修正していきたい」と意欲的に話した。１５日からの福岡一般戦でデビューを迎えるのは、星田夢結（２０）。「不安でいっぱいだけど、スタ