ノア９日の伊佐沼大会でシングルトーナメント戦「ノアジュニアＧＰ２０２５」１回戦が行われ、ＡＭＡＫＵＳＡが政岡純（３４）を下し２回戦に駒を進めた。序盤から敵意むき出しの政岡に攻め込まれたＡＭＡＫＵＳＡだが、場外の政岡に天船で飛んで反撃ののろし。徐々に盛り返すと、最後は開国で舞って３カウントを奪った。試合後、政岡に握手を求めたＡＭＡＫＵＳＡは「思いは人の数だけござりまする。政岡殿の思い、深くは存じ