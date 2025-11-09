９日、東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げられる運搬ロケット「力箭１号遥９」。（酒泉＝新華社配信／汪江波）【新華社酒泉11月9日】中国は9日午前11時32分（日本時間同午後0時32分）、技術試験衛星「楚天2号」の1号機と2号機を搭載した運搬ロケット「力箭1号遥9」を東風商業宇宙イノベーション試験区から打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。９日、東風商業宇宙イノベーション試験区から打