大阪・関西万博の大屋根リングなどを設計した藤本壮介氏、シグネチャーパビリオンを手がけた宮田裕章氏による、新たな施設が、岐阜県飛騨市に誕生する。飛騨古川駅東開発はこのほど、飛騨古川駅東に計画する複合共創拠点「soranotani」の地鎮祭をこのほど執り行った。【写真】「soranotani」地鎮祭に参加した藤本壮介氏＆宮田裕章氏同プロジェクトは、飛騨古川駅東開発が主導し、藤本氏が設計、宮田氏がプロデューサーを務める