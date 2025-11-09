[11.8 J1第36節 町田 0-1 FC東京 国立]国立決戦で盤石の対人守備が光った。FC東京DF長友佑都はJ1第36節・町田戦に右サイドバックで先発出場。相手のキーマンとなる左シャドーのMF相馬勇紀とのマッチアップで仕事をさせず、左サイドからのクロスにも絞って対応し、無失点に抑え込むことで終盤の決勝ゴールにつないだ。対峙した相馬は日本代表のトレーニングでもマッチアップしてきた間柄。得意のドリブル突破に粘り強い対応を続