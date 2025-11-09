11月10日（月）夜9時 日本テレビ系で放送の「しゃべくり007」には、舘ひろしと眞栄田郷敦が登場！「石原裕次郎新人賞」を受賞した経験のある眞栄田は、石原プロモーションにかつて所属した舘について「色々学びました」と語る。舘も眞栄田を「僕の推し」と冗談まじりに紹介するなど、まるで“師弟コンビ”のような二人。今回はさまざまなエピソードを交え、二人の半生を紐解いていく。舘は「英国紳士道」を掲げる厳格な祖父の影響