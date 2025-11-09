乳がんの検診を呼びかける「ピンクリボン運動」に役立ててもらおうと、９日、ライオンズクラブ国際協会（山形地区）などが寄付金を贈りました。 【写真を見る】乳がんの早期発見・治療を啓発「やまがたピンクリボン活動」に寄付金が贈られる 寄付金が贈られたのは「やまがたピンクリボン運動実行委員会」です。県内の医療従事者などで構成され、乳がんの早期発見・治療を促す活動を行っています。 ライオンズクラブ国際協会山形