お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（54）が8日深夜放送のテレビ東京「深夜の金欲乙女の会」（土曜深1・25）に出演。100万円落としたと主張する男性に金を貸した経験を明かした。お笑いコンビ「納言」の薄幸、タレント・渋谷凪咲とともに“乙女のお金事情”についてガールズトークを展開。「お金の失敗談」の話題になると、「男性に関しては、本当にお金を貸してますね。貸しているというか、返らない前提だけど」と金