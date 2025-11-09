フィギュアスケートのＮＨＫ杯で優勝し、グランプリ（ＧＰ）ファイナル進出を決めた坂本花織（シスメックス）が、エキシビションに出演。ワインレッドの衣装を身にまとい「Ｐｏｉｓｏｎ」を情感豊かに舞った。フィナーレでは青木祐奈と手を繫ぎながらリンクを周回。満面の笑みでピースも披露。今季限りで引退を表明している坂本にとってこれがラストＮＨＫ杯。最後まで笑顔で締めくくった。今後はＧＰファイナル（１２