ボートレース芦屋の「ＢＴＳ宮崎開設１１周年記念」は９日、開幕した。松田真実（２４＝愛知）は初日６Ｒに３号艇で登場。２号艇の麻生慎介がピット離れでやや遅れると、すかさず２コースを確保する。レースではコンマ１７の好スタートを決めてジカまくりを敢行。ＢＳでは５艇が並ぶ大接戦となったが、２Ｍでは艇間を割って２番手に浮上すると、２周１Ｍを握って回って先頭に。そのまま１着でゴールし、３連単２万１４１０円の