AKB48の元メンバーでタレントの高橋みなみが、8日までにインスタグラムを更新。秋のコーディネートを披露し、ファンから反響が寄せられている。【別カット】高橋みなみ、赤いニット姿で凛々しい表情（ほか4枚）高橋が「あっという間に11月！」と投稿したのは自身のオフショット。赤いニットにコート、ミニスカートを合わせた秋らしい装いが複数の写真で収められている。投稿では「とにかく風邪を引かないように気をつけて過ご