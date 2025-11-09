タクシー運転手を脅すなどしたとして活動自粛していた三代目J SOUL BROTHERSの今市隆二（39）が26年から活動を再開すると9日、所属するLDHの公式サイトで発表された。発表では「検察庁から刑事事件としての処分はなく、不起訴処分となったとの正式な通知をいただきましたことをご報告いたします」とした上で、「現在の状況を総合的に判断し、今後の今市の活動につきましては、段階的に準備を進め、来年より活動を再開していく予