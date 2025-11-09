9日夕方、岩手県と宮城県で最大震度4の揺れを観測し岩手県沿岸で津波注意報が出された地震で、長野県内では諏訪市・佐久市・南牧村で震度1を観測しました。9日午後5時3分ごろ、三陸沖を震源とする地震があり岩手県と宮城県で最大震度4を観測しました。震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.7と推定されています。 この地震で長野県内では諏訪市と佐久市、南牧村で震度1を観測しました。 そして午