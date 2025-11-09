大相撲の11月場所が9日に 初日を迎え、長野県上松町出身の御嶽海は竜電との一番に臨みました。今場所、西前頭十三枚目の御嶽海。初日の相手は東前頭十四枚目の竜電でした。御嶽海の当たりに相手は下がらず、最後は御嶽海が「押し出し」で敗れ黒星スタートとなりました。11月場所２日目の10日、御嶽海は西前頭十四枚目・時疾風との一番に臨みます。