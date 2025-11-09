バンテリンドームナゴヤで11月9日、子供から大人までおよそ7500人が参加するドッジボールの全国大会が開かれました。バンテリンドームに16のコートを設けて行われた「ドームドッジ2025」には378チーム、およそ7500人が参加しました。試合は「ボールを5秒以内に投げる」といった公式の競技ルールに則って行われ、息の合ったパス回しで相手の隙を狙ったり、選手が横一線で低