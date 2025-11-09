天皇皇后両陛下は、三重県で行われた「全国豊かな海づくり大会」に出席し、マダイの稚魚などを放流されました。9日午後3時ごろ、両陛下は南伊勢町の漁港に到着されました。強い雨が降る中、「全国豊かな海づくり大会」の放流会場では、大漁旗を掲げた地元の漁船が歓迎のパレードを行い、両陛下は笑顔で手を振って応えられました。このあと、両陛下は特産のイセエビやマダイの稚魚などを地元の中学生から受け取り、豊かな海が次の世