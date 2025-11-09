全国高校サッカー選手権、新潟県大会の決勝が9日行われ、帝京長岡が2年ぶりの全国大会出場を決めました。決勝は夏のインターハイ県大会王者・帝京長岡と、冬の選手権、県大会連覇を狙う新潟明訓の対戦です。前半、主導権を握った帝京長岡。1年生、児山が抜け出すも新潟明訓の安藤がシュートブロック。堅い守備をみせます。均衡が破れたのは前半25分でした。帝京長岡は左サイド、水澤のクロスに杉本がヘディング