森トラストは、箱根強羅温泉 ゆとりろ庵、ゆとりろ庵ANNEXの2軒のホテルを10月30日付で取得した。箱根強羅温泉 ゆとりろ庵の建物は地上4階建てで、客室34室とレストラン、大浴場、貸切露天風呂、リラクゼーションスペースを備える。ゆとりろ庵ANNEXの建物は地下1階・地上5階建てで、客室18室と大浴場を備える。いずれも箱根・強羅地区に位置し、源泉かけ流しの露天風呂などを有するほか、箱根登山ケーブルカー中強羅駅至近と利便性