今季限りで西武を戦力外となった元山飛優内野手（26）が9日、埼玉・所沢の室内練習場を訪れて練習を行った。シーズン終盤の9月25日の日本ハム戦で左肩を痛め、腱板炎で離脱。リハビリを続けている最中に戦力外を通告されたが、ようやくこの日から練習を再開した。ウエートトレなどに加え、フリー打撃で快音を響かせた元山は「今日が動き始め。普通に動くのは2週間ぶりです。傷が癒えて、気持ちも落ち着いてきました」と明る