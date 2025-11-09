睡眠の質を良くするにはどうすればいいか。東京疲労・睡眠クリニック院長の梶本修身さんは「豆電球レベルの弱い明りでも睡眠に影響を与える。部屋は真っ暗にして、温度は18℃以下、26℃以上にしないことが大きなポイントだ」という――。※本稿は、梶本修身『世界一眠らない日本に疲労専門医が伝えたい お疲れ日本人の本当の休み方』（Gakken）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Kwanchai_Khammuean※写真はイメージ