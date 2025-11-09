ティー打撃を指導するイチローさん＝8日、新潟県長岡市米大リーグのマリナーズなどで活躍したイチローさん（52）＝本名鈴木一朗＝が9日、新潟県長岡市の中越高を訪れ、野球部を教えた。2020年から続く高校生への指導で、この日が2日目。部員と一緒に体を動かし「僕も鍛錬を続ける。まだ高校生に負けるわけにはいかない」と語った。2日間の練習を終え、イチローさんと同じくデータよりも感性を大事にするという中越高の本田仁哉