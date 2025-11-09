ブレイキン（ブレイクダンス）世界最高峰のソロバトル「ＲｅｄＢｕｌｌＢＣＯｎｅ」が９日、東京・両国国技館で行われ、女子のＡＹＵ（本名・湯浅亜優、３０歳）が１回戦で敗れた。ＡＹＵはパリ五輪で金メダルを獲得したＡｍｉ（本名・湯浅亜実）の実姉。２０１６年の世界大会「ＢａｔｔｌｅＯｆＴｈｅＹｅａｒ」では、Ａｍｉとタッグを組んで優勝。２４年には欧州最大級のバトルイベント「ＩＢＥ」「ＯＵＴＢＲＥ