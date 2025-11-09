立命大を破って優勝を決め、喜ぶ関学大の選手たち＝万博アメリカンフットボールの関西学生リーグ最終日は9日、大阪府の万博記念競技場で行われ、関学大が立命大に24―3で快勝して6勝1分けとし、5年連続62度目の優勝を決めた。6勝1敗の2位立命大、4勝1敗2分けの3位関大とともに全日本大学選手権に出場する。同選手権決勝の「甲子園ボウル」は12月14日に行われる。関学大は3―0で折り返した後半にラン攻撃がさえ、QB星野太の2TD