長崎市の平和公園で献花する「東友会」のメンバーら＝9日午後東京都内の被爆者らでつくる「東友会」のメンバーらが9日、被爆80年に合わせ、長崎市を訪れた。平和公園内の平和祈念像前で黙とう、献花し、長崎原爆資料館も見学。「戦争や核兵器がない世界を」との思いを新たにした。2歳の時に市内で原爆に遭った小野口知子さん（82）＝東京都江東区＝は「80年前に亡くなった方々は、どれほど苦しかったか。ご冥福と、世界中が平