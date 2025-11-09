遺族年金は国民年金・厚生年金保険の被保険者であった方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金です。ここでいう「遺族」には、“内縁の妻（配偶者）”も含まれることをご存じでしょうか。 本記事では「内縁の妻は遺族年金を受け取れるのか？」「内縁の妻が受け取れる遺族年金は何か？」について解説します。なお、本記事では遺族年金の受給要件は満たしているものとして解説し