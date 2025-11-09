今日9日午後5時半過ぎに岩手県宮古や大船渡で津波が観測されました。午後6時現在も岩手県に津波注意報が発表されています。海岸から離れてください。宮古と大船渡で津波を観測今日9日午後5時半過ぎに宮古や大船渡で津波が観測されました。【宮古】第1波到達時刻 第1波識別不能これまでの最大波 9日17時37分 微弱【大船渡】第1波到達時刻 9日17時37分 押しこれまでの最大波 9日17時39分 0.1m[午後6時現在津波注意報・津波予報(若干