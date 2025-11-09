◆大相撲九州場所初日（９日・福岡国際センター）東前頭筆頭・伯桜鵬（伊勢ケ浜）は、横綱・豊昇龍（立浪）を寄り倒し、金星となった。過去３戦全敗の相手から初勝利となった。左を差して低い攻めで一気に勝利をつかんだ。「うれしいです。しっかり前に出て、いい内容だった」と表情を緩めた。先場所は、豊昇龍が右に変化して敗れた。「横綱はいろんな立ち合いがあるが、絶対迷わないでいこうと臨んだ」と鋭い立ち合いで、豊昇