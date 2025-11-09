ももいろクローバーZの百田夏菜子（31）が9日、自身のインスタグラムを更新し、金髪の激変ビジュアルを披露した。【写真】ももクロ・百田夏菜子、金髪激変ビジュアル百田は「新しい魔法」「#ももいろクリスマス2025」と記し、幻想的なビジュアル写真を複数投稿。ももクロは、『Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY』（12月20日・21日、さいたまスーパーアリーナ）を開催予定。メンバー4人のティザームービーなどが公開されている