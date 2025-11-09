俳優の蒔田彩珠さんが自身のインスタグラムを更新。バイクに乗る様子を公開しました。投稿された動画や写真には、青い海を背景に白いバイクにまたがる蒔田さんの姿が捉えられています。 【写真を見る】【 蒔田彩珠 】 「なんか今日めっちゃバイク乗りっぽくない」愛車で海沿いをツーリング【 YAMAHAドラッグスター250 】動画では「なんか今日めっちゃバイク乗りっぽくないですか」と話す蒔田さんの声も聞こえます。バイ