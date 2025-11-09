「大相撲九州場所・初日」（９日、福岡国際センター）初日から有名人が観戦に訪れ、テレビ中継に映り込んで話題になった。横綱土俵入りなどの際に、西の花道近くで観戦するタレントのデヴィ夫人の姿が。赤の上品な洋服姿で好取組には表情豊かに喜んだ。ＳＮＳでは「溜席にデヴィ夫人がいたわよ」「デヴィ夫人発見」「デヴィ夫人おるね」「九州場所にもデヴィ夫人いらっしゃる」などとコメントが。「両国のデヴィ夫人はデフォル