三重県を訪問中の天皇皇后両陛下が11月9日、志摩市で開催された「全国豊かな海づくり大会」に出席されました。天皇皇后両陛下は9日午前10時前、全国豊かな海づくり大会の式典会場である志摩市の阿児アリーナに到着し、地元の保育園児らから歓迎を受けられました。水産資源の保護などを呼び掛けるこの大会が、三重県で開かれるのは1984年以来で、天皇陛下は海の環境を守る取り組みについてお言葉を述べられました。天皇