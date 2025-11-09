専属の運転手に車を運転してもらい、後部座席でゆったりと移動したいと思ったことはありませんか。「役員運転手を雇えるなら乗りたい車」に関するアンケート調査で、回答者の13.7%が「センチュリー（トヨタ）」に乗ってみたいと回答しました。【写真】天皇皇后両陛下の「御料車」に見慣れぬナンバープレート車両運行管理事業や人材派遣事業を行う株式会社トランスアクトと、インターネットリサーチを手がける株式会社NEXERが、全国