真っ白なスーツで妻と顔を寄せ合い…33歳のプロサッカー選手が「私ごとではありますが…」と恐縮しながらSNSで公開したウエディング写真に、「似すぎててびっくりしました！」と驚きの声が上がっている。「私ごとではありますが2年半越しに結婚式を挙げました」とインスタグラムで報告したのは、タイのプロリーグ、カンチャナブリー・パワーFCに所属する佐野渓。2023年5月に入籍した妻とタキシード＆ウエディングドレス姿で